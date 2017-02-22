2017 02 22 16:38:14

“Сільський ревізор”: Гоголеве визнали туристичним селом року

Днями фінішував перший етап всеукраїнського соціального проекту про українське село «Сільський ревізор». Київські журналісти проводили ревізію об’єктів соціальної інфраструктури у Полтавській, Чернігівській, Одеській, Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Черкаській областях.

За п’ятибальною шкалою оцінювався кожен об’єкт соціальної сфери у селі: школа, дитсадок, фельдшерсько-акушерський пункт, амбулаторія, пошта, сільська рада, будинок культури, бібліотека, музей, стадіон, магазин, ферма, підприємства. Досліджувалися (теж у балах) стан доріг, вуличного освітлення, чистоти узбіч, водойм, допомога АТО та інше. Публікувався також сільський бюджет, де було вказано, звідки надходять соціальні кошти, куди і як витрачаються.

«На національному рівні підняти проблему інфраструктури українського села; показати, що воно може бути комфортним місцем для проживання; перевірити, як про нього піклуються аграрії та держава», – так озвучила місію проекту його керівник Дарина Козоріз.

Творча група проекту щомісяця на декілька днів поселялася в обраному селі, спілкувалася з усіма, кого зустрічала. Показати українську громаду зсередини, її спільні і слабкі сторони – мета «Сільського ревізора».

Інспектування почали із батьківщини автора «Ревізора» – села Гоголевого на Шишаччині. За рік журналісти відвідали десять сіл, кожне із яких отримало нагороду та кошти на розвиток власної інфраструктури.

За результатами голосування, Гоголеве здобуло почесне звання «Туристичне село року 2016» та подарунковий сертифікат на суму 10 000 грн.

Головну нагороду та сертифікат від «Сільського ревізора» у 100 000 грн отримало село Денихівка Тетіївського району на Київщині.

На церемонії нагородження, що відбулася в Києві, заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова зазначила: «Я пораділа, що є різні успішні села: портові, що мають бюджет у кілька десятків мільйонів гривень, та невеликі, котрі мають тисячі гривень. Проте кожне село знайшло свою особливість, певну локальну «фішку», яку можна розвивати».

Нагадаємо, що за звання “Село року” на Полтавщині змагалися два населені пункти