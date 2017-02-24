2017 02 24 09:34:24

Гість радіопрограми «В інтересах України» – в.о. начальника Полтавської митниці ДФС Валерій Остапчук

Вперше в студії обласного радіо ОДТРК «Лтава» у програмі «В інтересах України» говорили про діяльність Полтавської митниці ДФС у 2017 році з керівником митниці, радником податкової та митної справи 1 рангу, Почесним митником України – Валерієм Остапчуком.

Під час проведення інтерв’ю очільником митниці було зазначено, що за підсумками роботи у січні до державного бюджету митницею було перераховано 200 млн грн. За результатами правоохоронної роботи у січні 2017 року митницею було заведено 20 протоколів про порушення митних правил на загальну суму 2,4 млн грн, тоді як у січні 2016 року – 10 протоколів про порушення митних правил на суму 8,2 тис. грн.

З ведучою обговорили питання впровадження найкращого світового досвіду у діяльність української митниці, зокрема про те, що з 1 січня 2016 року митними органами надається статус уповноваженого (схваленого) експортера суб’єктам зовнішньоекономі чної діяльності, які експортують товари преференційного походження з України до країн Європейського Союзу. Статус уповноваженого (схваленого) економічного експортера надається також і Полтавською митницею ДФС, безоплатно.

З урахуванням кращого міжнародного досвіду у сфері управління митними ризиками, а також рекомендацій іноземних експертів, Державною фіскальною службою України забезпечено можливість регіонального профілювання ризиків митницями.

Ще одним кроком реформування української митниці в рамках найкращого європейського досвіду є запровадження механізму «Єдиного вікна», що забезпечує здійснення взаємодії митниць, всіх контролюючих органів (що здійснюють санітарно-епідем іологічний, ветеринарно-сані тарний, фітосанітарний, екологічний та радіологічний контроль товарів) і підприємств у єдиній електронній системі.

Наприкінці розмови Валерій Остапчук нагадав подорожуючим слухачам про основні обмеження по валюті та товарах при перетині митного кордону України.

Послухати радіопрограму «В інтересах України» із Валерієм Остапчуком можна на Fm-радіо «Ваша хвиля» в суботу 25 лютого 2017 року о 18 годині 10 хвилин.

Головне управління ДФС у Полтавській області