2017 02 17 18:20:20

Геннадій Зубко назвав головні завдання для місцевого самоврядування

Серед першочергових завдань, які стоять сьогодні перед місцевим самоврядуванням – це секторальна децентралізація. Люди хочуть бачити зовсім іншу якість освіти, медицини, планування територій, соціальних і адміністративних послуг в регіонах. І саме за рахунок обласних і місцевих бюджетів, громади це можуть втілювати у життя. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на з’їзді Української асоціації районних та обласних рад. Про це повідомили в прес-служба Віце-прем’єр-міністра України.

«Таким прикладом є Слобожанська об’єднана територіальна громада, яка розвивала інфраструктуру тільки за рахунок власного бюджету. Тому хочу окремо подякувати громадам за впровадження децентралізації та ефективне використання інструментів реформи», – зазначив Геннадій Зубко.

Серед інших завдань, окреслених Віце-прем’єр-міністром: створення нової української школи, яка передбачає облаштування інфраструктури, нові дороги, спортивні майданчики, розвиток позашкільної освіти. «Сьогодні ми маємо концепцію і протягом тижня запропонуємо комплексний підхід до запровадження таких заходів, що передбачає в першу чергу мобілізацію всіх ресурсів навколо цього питання. Це і державні субвенції, і кошти обласного і місцевого бюджетів, субвенції ОТГ, ДФРР, програми з секторальної децентралізації», – підкреслив Геннадій Зубко.

«На сьогоднішній день економічне зростання держави безпосередньо пов’язане із активністю місцевого самоврядування, розвитку малого і середнього бізнесу. Ми будемо і далі рухатися в напрямку підвищення добробуту людей та розвитку регіонів», – підсумував він.