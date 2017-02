2017 02 21 13:01:59

THE HARDKISS випустив українську “Антарктиду”

Гурт The Hardkiss презентував нову композицію українською мовою «Антарктида».

За словами фронтвумен колективу Юлії Саніної, яка виступила авторкою тексту пісні, Антарктида – це образ жінки, яка готова на все, аби бути з коханим хоча б мить. «Ця композиція про природний магнетизм, про невідворотність подій, про те, як кохати людину, яка байдужа до тебе, – розповідає співачка. – І якою б величною не була Антарктида, вона тане і стає вразливою».

Юлія говорить, що відразу написала «Антарктиду» українською. «Мені подобається використовувати небуденні слова типу “стрілися” замість “зустрілися”, змінювати наголоси, акценти – я так граюся з мовою. Мене не лякає, що не всі одразу зрозуміють слова», – поділилась Саніна.

«Антарктида» з’явилась на світ рік тому і є другою україномовною піснею в репертуарі The Hardkiss після композиції «Прірва». Наживо її можна було почути на ювілейному концерті The Hardkiss. Five в Києві та під час виступів Perfection Tour. А 21 лютого вона прозвучить на церемонії нагородження премії YUNA, за яку поборються The Hardkiss в номінації «Найкраща рок-група».

У березні The Hardkiss продовжать свій Perfection Tour, в рамках якого дадуть 35 концертів по Україні. Перший відбудеться 25 березня у Кривому Розі. А в травні гурт вирушить до Європи, де виступить в Будапешті, Брно, Братиславі, Празі, Кракові й Варшаві.