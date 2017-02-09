Футболісти з Горішніх Плавнів перемогли кременчужан

Футболісти з Горішніх Плавнівперемогли кременчужан
Днями у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва відбувся товариський матч між «Гірником-Спорт» та юнацьким складом місцевого «Кременя». Як повідомляє прес-служба гірників, підопічні Сергія Пучкова переконливо перемогли.
«Гірник-Спорт» — «Кремінь» U17 — 5:0
Наступним спаринг-партнером «Гірника-Спорт» буде молодіжний склад прем’єрлігової «Олександрії»
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