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Полтавщина, Суспільство



2017 02 09 18:33:44

Футболісти з Горішніх Плавнів перемогли кременчужан

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Днями у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва відбувся товариський матч між «Гірником-Спорт» та юнацьким складом місцевого «Кременя». Як повідомляє прес-служба гірників, підопічні Сергія Пучкова переконливо перемогли.

«Гірник-Спорт» — «Кремінь» U17 — 5:0

Наступним спаринг-партнером «Гірника-Спорт» буде молодіжний склад прем’єрлігової «Олександрії»

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