Футболісти з Горішніх Плавнів перемогли кременчужан

Днями у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена» ім. Олега Бабаєва відбувся товариський матч між «Гірником-Спорт» та юнацьким складом місцевого «Кременя». Як повідомляє прес-служба гірників, підопічні Сергія Пучкова переконливо перемогли.