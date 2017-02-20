Флешмоб на підтримку легалізації праці провели в Котельві
Аби привернути увагу громадськості до проблем нелегальних трудових відносин, у Котельві провели флешмоб ” Підвищення мінімальної зарплати- покращення соціального добробуту працівників та легалізація заробітної плати”.
Про це повідомили в Котелевській РДА.
Захід відбувся в центрі селища. Учасники підготували плакати з написами “З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата вже 3 тис. 200 гривень”, “Вимагай легальної зарплати”, “Отримав заробітну плату в “конверті”-втратив соціальний захист”.
Під час заходу учасники розповсюдили листівки та буклети з інформацією про наслідки отримання нелегальної заробітної плати.
Нагадаємо, зідно статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата складає 3200 грн. Основна мета підвищення мінімальної зарплати- покращення соціального добробуту працівників та легалізація заробітної плати.
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