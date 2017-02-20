2017 02 20 20:53:54

Флешмоб на підтримку легалізації праці провели в Котельві

Аби привернути увагу громадськості до проблем нелегальних трудових відносин, у Котельві провели флешмоб ” Підвищення мінімальної зарплати- покращення соціального добробуту працівників та легалізація заробітної плати”.

Про це повідомили в Котелевській РДА.

Захід відбувся в центрі селища. Учасники підготували плакати з написами “З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата вже 3 тис. 200 гривень”, “Вимагай легальної зарплати”, “Отримав заробітну плату в “конверті”-втратив соціальний захист”.

Під час заходу учасники розповсюдили листівки та буклети з інформацією про наслідки отримання нелегальної заробітної плати.

Нагадаємо, зідно статті 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата складає 3200 грн. Основна мета підвищення мінімальної зарплати- покращення соціального добробуту працівників та легалізація заробітної плати.