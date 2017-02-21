ФК «Ворскла»  повернулася в Україну

Чартерним авіарейсом Анталія – Київ делегація полтавської «Ворскли» о пів на першу ночі повернулася до України.
Про це повідомили в прес-службі ФК «Ворскла»
Тренери виділили хлопцям два заслужених вихідних, а вже 22-го лютого по обіді всі зберуться у рідному місті, аби поновити тренувальний процес, що передуватиме першій офіційній зустрічі навесні – «Шахтар» – «Ворскла», яка відбудеться в неділю, 26-го лютого, у Харкові.
Залишив розташування команди захисник Олександр Матвеєв, який два тижні працював разом із «біло-зеленими». Новачки – Сарнавський, Кунєв, Шарпар та Мякушко, справили хороше враження на тренерський штаб Василя Сачка. До сьомого поту, отримавши безцінний досвід, працювали й дублери, які пройшли повноцінний етап заключних зборів із головною командою. Це воротар Дмитро Різник, якому ледь виповнилось 18 років, а також Олег Остапенко, Тарас Саків, Микола Квасний, Богдан Мельник, Іван Тищенко та Дмитро Шаповал.
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