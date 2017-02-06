2017 02 06 20:02:21

ФК «Ворскла» поповниться трьома новими гравцями

Вихованець полтавського футболу Олександр Матвєєв, досвідчений В’ячеслава Шарпар і нападник столичного «Динамо» Михайло Удод незабаром можуть стати гравцями футбольного клубу «Ворскла».

У найближим час “Ворскла” підпише контракти з трьома футболістами.

Про це повідомляє служба новин каналу “Футбол 1″.

Йдеться про вихованця полтавчан Олександра Матвєєва, який відправився на збір з командою Сачко, В’ячеслава Шарпар і форварда “Динамо” U-21 Михайла Удода.