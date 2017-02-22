2017 02 22 18:56:59

ФК «Гірник-Спорт» повнили 9 гравців

ФК «Гірник-Спорт» оголосив імена 21-го футболіста, які будуть захищати честь клубу в другій частині чемпіонату.

Після місяця тренувальних зборів ФК «Гірник-Спорт» залишив дев’ять футболістів, які виступали в минулому сезоні, а також підписав контракти з дванадцятьма новобранцями клубу.

Про це повідомили в прес-службы ФК «Гірник-Спорт

Як повідомив президент ФК «Гірник-Спорт» Петро Каплун, у другій частині чемпіонату в складі нашого клубу виступатимуть дев’ять гравців, які захищали кольори нашого клубу в минулому році. Серед таких є воротарі Антон Ситников і Микита Крюков, захисники Олексій Моісеєнко та Олександр Голядінец, півзахисники Володимир Корольков, Юрій Павлик і Сергій Ченбай, а також форварди Вадим Яворський і Роман Прутян. У цих футболістів продовжують діяти контракти з клубом до кінця 2017 року року.

Також керівництво клубу уклало контракти з великою групою нових футболістів, які перебували на навчально-тренувальних зборах «Гірника-Спорт».

З новоприбулих футболістів в цьому році команду поповнили захисник Андрій Сахневич ( «КАМАЗ»), Валерій Курелех ( «Кремінь»), Юрій Кравчук ( «Перлина», Одеса), Юрій Цапій ( «Геліос»), Ігор носаря ( «Буковина») , півзахисники – Сергій Дячук ( «Інгулець»), Олексій Разуваєв ( «Суми»), Микола Ляшенко (відомий за виступами за дубль «Дніпра», «Кривбасу», а також в «Гірнику», Кривий Ріг), Євген Коваленко ( « Авангард »), Дмитро Олійник (« Верес »), нападники Андрій Шевчук (« Тернопіль ») і Андрій Фаюк (« Енергія »Нова Каховка). З цими футболістами підписаний контракти терміном на півтора року. Таким чином, в іграх чемпіонату Сергій Пучков може розраховувати вже на 21-го футболіста.

Перегляд великої групи кандидатів в команду практично завершено, але ще ведеться підбір кандидатів на одну-дві позиції. Зараз з «Гірником-Спорт» тренується голкіпер Олександр Ткаченко. Про його оренді керівництво «гірників» веде переговори з ФК «Ворскла», з яким воротар підписав нещодавно новий контракт. Крім того, головний тренер Сергій Пучков продовжує залучати до тренувань на зборах молодих вихованців ДЮФК «Гірник-Спорт» – голкіпера Андрія Рязанцева і півзахисника Максима Самкова.