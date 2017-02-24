MENU
Цікавинки



2017 02 24 14:35:59

Незрівнянні “Шпигуни-союзники” з Бредом Піттом і Маріон Котійяр

bred

Постановник культової тріголіі “Назад в майбутнє” та “Форреста Гампа” Роберт Земекіс представив військову драму “Шпигуни-союзники” з Бредом Піттом і Маріон Котійяр в головних ролях.

1942 рік, Марокко. В тилу нацистів офіцер британської розвідки зустрічає чарівну Маріанн, пристрасний роман з якою змінює його життя назавжди. Несподівано, зі штабу надходить інформація про те, що його дружина і матір його дитини – шпигунка ворога…Незабаром про це дізнається начальство Макса і доручає йому вбити Маріанну.

Цікаві факти фільму “Союзники”

  • Це четвертий фільм за участю Бреда Пітта, дія якого відбувається під час Другої Світової війни. До цього були такі картини як «Безславні виродки» (2009), «Поза межами» (2009) і «Лють» (2014 року).
  • Прізвище головного героя, Ветан (Vatan), в перекладі з турецької означає «батьківщина».
  • Частина зйомок проходила в іспанському місті Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, який в 1996 році отримав звання місця з найкращим кліматом на планеті.
  • До спільної роботи на майданчику «Союзників» Бред Пітт і Джаред Харріс обидва грали у фільмах «12 друзів Оушена» (2004) і «Загадкова історія Бенджаміна Батона» (2008).
  • В оригінальному сценарії картини Макс був прописаний франко-канадським агентом контррозвідки. Але після того, як на роль був затверджений Бред Пітт, його герой став британським агентом.
  • При створенні костюмів художники надихалися образами з «Касабланки» (1942) і «Вперед, мандрівник» (1942), що сполучили в собі простоту і елегантність. Обидва фільми вийшли в 1942 році, саме в цей час розгортаються події картини «Союзники». Крім цього, за сюжетом Макс і Маріанна знайомляться в Касабланці.
  • Фільм заснований на реальній історії про двох найманців, які закохалися один в одного під час місії по ліквідації члена німецької верхівки. За словами сценариста Стівена Найта, він дізнався про цю історію, коли йому було 21 рік, і тепер вирішив втілити її на екрані.

За матеріалами інтернет видань.

Loading...

51 queries in 0,405 seconds.