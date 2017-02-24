Незрівнянні “Шпигуни-союзники” з Бредом Піттом і Маріон Котійяр

Постановник культової тріголіі “Назад в майбутнє” та “Форреста Гампа” Роберт Земекіс представив військову драму “Шпигуни-союзники” з Бредом Піттом і Маріон Котійяр в головних ролях.

1942 рік, Марокко. В тилу нацистів офіцер британської розвідки зустрічає чарівну Маріанн, пристрасний роман з якою змінює його життя назавжди. Несподівано, зі штабу надходить інформація про те, що його дружина і матір його дитини – шпигунка ворога…Незабаром про це дізнається начальство Макса і доручає йому вбити Маріанну.

Цікаві факти фільму “Союзники”

Це четвертий фільм за участю Бреда Пітта, дія якого відбувається під час Другої Світової війни. До цього були такі картини як «Безславні виродки» (2009), «Поза межами» (2009) і «Лють» (2014 року).

Прізвище головного героя, Ветан (Vatan), в перекладі з турецької означає «батьківщина».

Частина зйомок проходила в іспанському місті Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, який в 1996 році отримав звання місця з найкращим кліматом на планеті.

До спільної роботи на майданчику «Союзників» Бред Пітт і Джаред Харріс обидва грали у фільмах «12 друзів Оушена» (2004) і «Загадкова історія Бенджаміна Батона» (2008).

В оригінальному сценарії картини Макс був прописаний франко-канадським агентом контррозвідки. Але після того, як на роль був затверджений Бред Пітт, його герой став британським агентом.

При створенні костюмів художники надихалися образами з «Касабланки» (1942) і «Вперед, мандрівник» (1942), що сполучили в собі простоту і елегантність. Обидва фільми вийшли в 1942 році, саме в цей час розгортаються події картини «Союзники». Крім цього, за сюжетом Макс і Маріанна знайомляться в Касабланці.