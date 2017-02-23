2017 02 23 18:54:32

Фільм про голодомор «Гіркі жнива» показали полтавцям

У Полтаві презентували фільм «Гіркі жнива». Оригінальна назва фільму «Bitter Harvest» На перший показ прийшли переважно медійники та історики.

Це історія кохання сільського парубка Юрка та дівчини Наталки, що розгортається у часи Голодомору 1932-1933 років. Фільм зняв канадський режисер Джордж Менделюк

В головних ролях британські, голлівудські та українські актори.

Українців зіграли: Юрій — Макс Айронс, син відомого актора Джеремі Айронса та Наталка – Саманта Баркс. Роль червоного комісара виконав Таммер Гассан, відомий за серіалом «Гра престолів». Серед українських акторів – Остап Ступка та Олександр Печериця.

Знімали фільм в Україні та Британії. Деякі сцени були відзняті у «Музеї просто неба в Пирогові».

Голодомор – це проблема глобальна, зазначив історик Роман Грицун. За його словами українці і росіяни по-різному розпоряджалися майном і землею, і тому сталінський режими пішов на такий злочин. Того часу чимало селян в Україны мали приватні одноосібні господарства.

«Гіркі жнива» – це є перша точка дотику української історії та Голівуду. Того, що немає в медіа, того немає й в головах людей. Важливо, що фільм зняв відомий режисер, у ньому грають голлівудські актори. І це є свідченням певної глобальності всіх процесів, які відбуваються в суспільстві. Голодомор певною мірою був глобальним процесом. Адже якщо подивитися на те, що відбувалося в інших країнах, наприклад, в Америці була велика депресія. І там теж люди вмирали з голоду. Це не був голодомор, але люди вмирали голодною смертю»,- сказав історик Роман Грицак.



Картина розповідає про кохання сільського парубка з козацького роду до односельчанки Наталки. У фільми події швидко змінюються. Колективізація, приму сове об’єднання в колгоспи, сталінські репресії, в’язниця – все це пройшли головні герої. У кінці вони втікають за кордон, аби розповісти нащадкам про злочини, які чинили більшовики.

Полтавців, які прийшли на показ фільм вразив. Однак зауважили, що помітні були й певні неточності. Наприклад, коли святкували Івана купала, на деревах було жовте листя. Загалом у присутніх про фільм склалося гарне враження.

«Картина сильна, видно, що над фільмом попрацювали. Є і спец ефекти, цікавий сюжет. Подивимося, що скажуть критики, але на перший погляд картина варта уваги», – сказав Роман Грицун.

«Фільм вражає, у ньому показали історичні події. Цікавий він і тим, що зняли його іноземні режисери. І він на мою думку відповідає реаліям того життя», – зазначила полтавка Людмила.

Над картиною працювали 5 років. ЇЇ вартість 20 млн. доларів. Сценарій переписували 12 разів. Стрічку планують показати у 45 країнах.

У Полтаві її можна переглянути в мережі Wizoria.