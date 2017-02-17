2017 02 17 16:23:15

Фахівців в органи місцевого самоврядування відбиратимуть за конкурсом, – Геннадій Зубко

Потужний розвиток місцевого самоврядування залежить від активності громади, місцевих лідерів, а також законодавчого поля. 9 лютого у Верховній Раді були ухвалені необхідні закони з децентралізації, які направлені на підсилення реформи місцевого самоврядування. Прийнятий Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування» – кардинальна, революційна річ. Він дає принципово нові засади роботи в органах місцевого самоврядування, дає нові можливості. На цьому наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на з’їзді Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад. Про це повідомили в прес-службі Віце-прем’єр-міністра України.

«Цей Закон дасть можливість підсилити кадрову політику і залучити фахових людей до служби в органах місцевого самоврядування. Головне – розробити прозорі умови відбору людей на роботу, залучити фахівців і деполітизувати цей процес. Адже працівники апарату ради не можуть бути депутатами місцевого самоврядування (депутатами сільської, селищної, міської, районної чи обласної ради), що дає можливість залучати справжніх фахівців», – наголосив Геннадій Зубко. За його словами вкрай важливим чинником є оплата праці службовців.

«У Законі встановлений гарантований розмір посадового окладу службовця, все інше залежить від потужностей і можливостей громади. Саме цей крок, враховуючи і фактор пенсійного забезпечення в органах місцевого самоврядування, дасть можливість залучити фахових людей», – підкреслив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр також зазначив, що прийняті 9 лютого Верховною Радою закони з децентралізації та розвитку місцевого самоврядування дадуть можливість підсилити формування економічно-спроможних громад та збільшать їх повноваження.