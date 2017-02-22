Фахівці Служби автомобільних доріг у Полтавській області готуються до повені та льодоходу
Фахівці Служби автомобільних доріг у Полтавській області готуються до повені та льодоходу – обстежують мости та вимірюють товщину льоду на водоймах регіону. В середньому лід сягає 20-40 см. Увагу звертають на найбільш небезпечні ділянки. Обстеження провели в Полтавському, Диканському, Зіньківському, Чутівському та Котелевському районах. Всього 30 мостів.
– У разі необхідності 13 мостів Полтавської області підлягають захисту за допомогою вибухових робіт, тобто проведення підриву льоду: 4 моста через річку Сула, 3 мости через річку Псел, 2 мости через річку Ворскла та по одному через річки Коломак, Артополот, Ворона, Кустолово. З цією метою укладено договір з аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення УДСНС Полтавщини, – розповідає заступник начальника Служби Володимир Слюсар.
Після аналізу пропуску весняної повені та льодоходу визначені 8 місць можливих переливів повеневими водами на дорогах загального користування. По місцях можливих переливів розроблені маршрути об’їздів автотранспорту. В ході підготовки до повені Службою автодоріг та ДП «Полтавський облавтодор» створено спільну комісію для підготовки дорожніх організацій до пропуску льодоходу та весняної повені.
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