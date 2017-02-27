2017 02 27 17:47:44

Фахівці бюро правової допомоги допомогли встановити факт постійного проживання на території України

До Диканського бюро правової допомоги звернулися двоє осіб з проханням допомогти у вирішенні питання отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Клієнти розповіли, що їм було відмовлено у видачі паспорта громадянина України з причини відсутності відомостей про належність до громадянства будь-якої держави. Повідомляють в Другому полтавському місцевому центрі з надання БВПД.

Фахівці бюро Олександр Олійник та Людмила Маценко проаналізували ситуацію та роз’яснили, що належність та набуття громадянства України встановлюється на підставі Закону України «Про громадянство України» і може пов’язуватися із фактом постійного проживання на території України в певний час. Зокрема, громадянами України є усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України, а також особи, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав.

Працівники бюро зазначили, що для підтвердження даного юридичного факту, клієнтам необхідно звернутися до суду в порядку окремого провадження. Юристи підготували відповідні заяви про встановлення факту постійного проживання на території України та надали детальну консультацію щодо переліку документів та інших доказів, які їм необхідно подати до суду.

Завдяки кваліфікованим діям працівників Диканського бюро правової допомоги рішеннями Диканського районного суду Полтавської області встановлено факти постійного проживання заявників на території України станом на 24 серпня 1991 року та 13 листопада 1991 року, що дозволить їм нарешті отримати довгоочікувані паспорти громадянина України.

Нагадуємо, що кожен може отримати безоплатну правову допомогу та скористатися електронними сервісами Міністерства юстиції України, звернувшись до Диканського бюро правової допомоги за адресою: смт. Диканька, вул. Гоголя, 1 (2 поверх), номер телефону (05351) 9-73-53, 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).