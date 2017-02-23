2017 02 23 16:18:18

Фахівці бюро правової допомоги допомогли встановити факт народження особи на тимчасово окупованій території України

До Зіньківського бюро правової допомоги звернулася внутрішньо переміщена особа з питання встановлення факту народження внука на тимчасово окупованій території України.

Згідно з ст. 257–1, заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника. Справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. У рішенні про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, зокрема, мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи, про її батьків. Ухвалене судом рішення у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, підлягає негайному виконанню.

Фахівці бюро Сергій Корнійко та Катерина Суконька роз’яснили заявниці, які документи необхідно зібрати та допомогли скласти відповідну заяву до суду.

Завдяки професійним діям працівників бюро та об’єктивного і неупередженого підходу суду до вирішення справи, рішенням Зіньківського районної суду Полтавської області від 23 лютого 2017 року, встановлено факт народження внука заявниці на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, реалізовані та офіційно захищені законні права та інтереси, дитини, яка народилася на території України, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» є тимчасово окупованою.

Нагадуємо, що кожен хто потребує правової допомоги має можливість скористатися нашими послугами, а також отримати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України, звернувшись до Зіньківського бюро правової допомоги за адресою: м. Зіньків, вул. Воздвиженська,64 , контактний номер телефону (05353) 3-34-74, 0-800-213-103 (гаряча лінія, безкоштовно зі стаціонарних і мобільних телефонів).

Другий полтавський місцевий центр з надання БВПД