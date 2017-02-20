Електронна звітність: реалії сьогодення
Станом на 01 лютого 2017 року на обліку в ДПІ у м. Полтаві перебувають 24493 платники, які здійснюють діяльність, із них: 9 476 юридичних осіб, 14751 фізична особа – підприємець та 266 – фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
Протягом 2 місяців (грудень 2016 та січень 2017 рр.) знято з обліку в податковій 3360 суб′єктів господарювання, з них:
юридичних осіб – 62;
приватних підприємців – 3298
За цей же період взято на облік 577 платників, із них:
юридичних осіб – 133;
приватних підприємців – 444
Структура ГУ ДФС у Полтавській області налічує 7 податкових інспекцій, а саме: ДПІ у м.Полтаві та 6 об’єднаних державних податкових інспекцій, які включають 26 відділень, у кожному з яких функціонують Центри обслуговування платників.
Станом на 15 лютого 2017 року від суб′єктів господарювання Полтаської області надійшло майже 159 тисяч податкових звітів, зокрема працівниками Центру обслуговування платників ДПІ у м.Полтаві прийнято та оброблено більше 43тисяч звітів (без урахування додатків), що становить 27% від прийнятих по області та на 28% більше ніж у минулому 2016 році.
Засобами телекомунікаційного зв′язку до центру обслуговування ДПІ у м.Полтаві було подано 23,3 тисячі звітів, що становить 54% від загальної кількості. На паперових носіях було подано 20 тисяч звітів або 46%.
Із загальної кількості майже 30 тисяч або 69% звітів подали приватні підприємці, з них:
в електронному вигляді прийнято 12,4 тисячі або 41 % звітності;
на паперових носіях 17,5 тисяч або 59 % звітів
До відому, найвищий показник подання звітів в електронному вигляді серед приватних підприємців Полтавщини є у Машівському відділенні Карлівської МДПІ і складає 76%, у м.Кременчук -74%, Великобагачанському відділенні Миргородської ОДПІ – 68% , на жаль лише 41% приватних підприємців, які стоять на обліку в ДПІ у м. Полтаві виявили бажання звітуватись засобами телекомунікаційного зв’язку.
Ще раз звертаємо увагу, що подання податкової звітності в електронному вигляді має багато переваг як для платника податків, так і для контролюючого органу.
Перш за все платники податків заощаджують у часі (немає необхідності відвідувати податкову інспекцію та витрачати час у чергах до «вікна» прийому звітності при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до податкового органу;
Відпадає необхідність слідкувати за оновленням бланків звітності та придбавати їх, так як програма оперативно оновлює формати подання документів в електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв’язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);
Всі звіти автоматично перевіряються на наявність арифметичних помилок та описок;
Платник отримує підтвердження доставки звітності (фіскальна служба висилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційного зв’язку)
Суб’єкти господарювання мають можливість провести звірки по платежах та відслідковувати наявність податкового боргу.
Для того, щоб подати звіт в електронному вигляді необхідно, перш за все, отримати ключ електронного цифрового підпису в одному з Акредитованих Центрів сертифікації ключів (всього діє 23 таких центри, перелік за посиланням www://czo.gov.ua.), далі заключити договір про визнання електронних документів з контролюючим органом і можна працювати.
Тож, Державна податкова інспекція м.Полтави радить всім суб′єктам господарювання переходити до більш сучасних та зручних способів звітування до контролюючих органів.
Відділ організації роботи
Державної податкової
інспекції у м. Полтаві
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