2017 02 20 13:03:52

Електронна звітність: реалії сьогодення

Станом на 01 лютого 2017 року на обліку в ДПІ у м. Полтаві перебувають 24493 платники, які здійснюють діяльність, із них: 9 476 юридичних осіб, 14751 фізична особа – підприємець та 266 – фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Протягом 2 місяців (грудень 2016 та січень 2017 рр.) знято з обліку в податковій 3360 суб′єктів господарювання, з них:

 юридичних осіб – 62;

 приватних підприємців – 3298

За цей же період взято на облік 577 платників, із них:

 юридичних осіб – 133;

 приватних підприємців – 444

Структура ГУ ДФС у Полтавській області налічує 7 податкових інспекцій, а саме: ДПІ у м.Полтаві та 6 об’єднаних державних податкових інспекцій, які включають 26 відділень, у кожному з яких функціонують Центри обслуговування платників.

Станом на 15 лютого 2017 року від суб′єктів господарювання Полтаської області надійшло майже 159 тисяч податкових звітів, зокрема працівниками Центру обслуговування платників ДПІ у м.Полтаві прийнято та оброблено більше 43тисяч звітів (без урахування додатків), що становить 27% від прийнятих по області та на 28% більше ніж у минулому 2016 році.

Засобами телекомунікаційн ого зв′язку до центру обслуговування ДПІ у м.Полтаві було подано 23,3 тисячі звітів, що становить 54% від загальної кількості. На паперових носіях було подано 20 тисяч звітів або 46%.

Із загальної кількості майже 30 тисяч або 69% звітів подали приватні підприємці, з них:

 в електронному вигляді прийнято 12,4 тисячі або 41 % звітності;

 на паперових носіях 17,5 тисяч або 59 % звітів

До відому, найвищий показник подання звітів в електронному вигляді серед приватних підприємців Полтавщини є у Машівському відділенні Карлівської МДПІ і складає 76%, у м.Кременчук -74%, Великобагачанськ ому відділенні Миргородської ОДПІ – 68% , на жаль лише 41% приватних підприємців, які стоять на обліку в ДПІ у м. Полтаві виявили бажання звітуватись засобами телекомунікаційн ого зв’язку.

Ще раз звертаємо увагу, що подання податкової звітності в електронному вигляді має багато переваг як для платника податків, так і для контролюючого органу.

 Перш за все платники податків заощаджують у часі (немає необхідності відвідувати податкову інспекцію та витрачати час у чергах до «вікна» прийому звітності при поданні звітності, оскільки достатньо її лише сформувати в електронному вигляді за допомогою спеціальних програм та передати через мережу Інтернет до податкового органу;

 Відпадає необхідність слідкувати за оновленням бланків звітності та придбавати їх, так як програма оперативно оновлює формати подання документів в електронному вигляді по телекомунікаційн им каналам зв’язку (у разі зміни форм податкових декларацій, інших документів, які є підставою для нарахування і сплати податків, або при введенні нових форм декларацій платник податків автоматично отримує можливість оновлення версій форматів);

 Всі звіти автоматично перевіряються на наявність арифметичних помилок та описок;

 Платник отримує підтвердження доставки звітності (фіскальна служба висилає квитанцію про отримання податкової декларації каналами телекомунікаційн ого зв’язку)

 Суб’єкти господарювання мають можливість провести звірки по платежах та відслідковувати наявність податкового боргу.

Для того, щоб подати звіт в електронному вигляді необхідно, перш за все, отримати ключ електронного цифрового підпису в одному з Акредитованих Центрів сертифікації ключів (всього діє 23 таких центри, перелік за посиланням www://czo.gov.ua .), далі заключити договір про визнання електронних документів з контролюючим органом і можна працювати.

Тож, Державна податкова інспекція м.Полтави радить всім суб′єктам господарювання переходити до більш сучасних та зручних способів звітування до контролюючих органів.

Відділ організації роботи

Державної податкової

інспекції у м. Полтаві