2017 02 22 18:32:07

Джамала розповіла про свого улюбленця на «Голосі країни-7»

Тренер зізналася, за кого вболівала минулого сезону проекту.

Вчора глядачі телеканалу «1+1» побачили п’ятий епізод сьомого сезону вокального проекту «Голос країни» з оновленим тренерським складом, до якого увійшли Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль.

21-річна Анна Кукса з Житомира підкорила Джамалу виконанням пісні Віктора Павліка «Ні обіцянок, ні пробачень» під фортепіано. Після виступу на сцену «Голосу країни» Анну вийшов підтримати фіналіст минулого сезону проекту Влад Каращук. Як виявилося, Анна і Влад – колишні колеги по музичному колективу і друзі.

«Владушка, привіт! У минулому сезоні я була впевнена, що ти переможеш, – зізналася Джамала. – Я не можу відпустити Влада без пісні!»

Після чого Джамала разом з Владом Каращуком і Анною Куксою зробили невелику імпровізацію і заспівали пісню «Running», яку Влад виконував в прямому ефірі минулого сезону «Голосу країни».

http://1plus1.ua/golos–krainy/novyny/vlad–karasuk–povernusa–na–golos–kraini–ta–zaspivav–iz–dzamalou–video

Нагадаємо, Влад Каращук – фіналіст «Голосу країни-6», чарівний музикант у четвертому поколінні і підопічний Івана Дорна підкорив серця глядачів своїм вокалом і сучасною манерою виконання.

http://1plus1.ua/golos–krainy/video/anna–kuksa–ni–obicanok–ni–probacen–vibir–naoslip–golos–kraini-7-sezon

Нагадаємо, ведучі проекту – Юрій Горбунов та Катерина Осадча, яка 18 лютого вдруге стала мамою. У телеведучої народився син.

Дивіться «Голос країни-7» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1».