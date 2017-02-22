Директорка Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук у Полтаві: «Навіть не всі нардепи розуміють права людини»

― Коли прийшла Друга світова війна, коли люди побачили, до чого може дійти жорстокість, вони зрозуміли, що потрібно чітко окреслити права людини, ― пояснила Оксана Покальчук.
Вона поставила у приклад Елеонору Рузвельт ― жінку, яка спонукала світ створити міжнародні документи щодо прав людини. Декларацію прав людини підписали навіть ісламські країни. Це єдиний документ в історії людства, з яким погодився увесь світ.
Однак лекторка додає, що це ще не досягнений ідеал:
― Держави визнають право на життя ― і не відміняють смертну кару. Вони визнають право на свободу від тортур ― і продовжують катувати.
― Про що можна говорити, коли навіть не всі нардепи знають основи прав людини? Тому ми й створили курс, який дуже доступно пояснює це. Працювали над ним, мабуть, майже рік.
Покальчук ознайомила учасників тренінгу з особливостями роботи Офісу Уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини. Паралельно з цим зачепила і тему фемінітивів (жіночих закінчень) в українській мові.
― Поширене помилкове враження, що фемінітиви нетипові для української мови. Однак ми постійно їх використовуємо ― «вчителька», «вчена», «юристка». Чому тоді виникає здивування, коли чуємо «експертка» або «президентка»? ― додала Покальчук.
Остання частина семінару директорки AmnestyInternationalUkraine розповідала про сприйняття суспільством ЛГБТ-спільноти та загалом про права людини і громадянина у цьому контексті.
Наприкінці насиченого заняття Оксана Покальчук наголосила, що сьогоднішній дискурс України щодо цих питань дуже змінився, і в його центрі тепер все більше знаходиться повага до людської гідності.
Довідка: Тренінг «Права та свободи людини і громадянина» проходить у рамках спільного із FreedomHouse Україна проекту, спрямованого на розвиток регіональної журналістики. Друга частина тренінгу продовжується 22 лютого. Спікером виступить правозахисниця, журналістка і громадська діячка Ірина Славінська.
джерело: Прес-служба Інституту аналітики та адвокації
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