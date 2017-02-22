2017 02 22 10:04:21

Директорка Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук у Полтаві: «Навіть не всі нардепи розуміють права людини»

21 лютого директорка Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук в рамках тренінгу Школи сучасної журналістики провела для полтавських медійників семінар про права та свободи людини і громадянина.

Покальчук почала тренінг із питання: «що таке права людини?». Це викликало дискусію щодо того, які із прав людини є вродженими, а які ― набутими, і яка взагалі природа цих прав.

Щоб прояснити ситуацію, Оксана Покальчук представила аудиторії відео про історію прав людини.

https://www.youtube.com/watch?v=hxad0Shovl8

― Коли прийшла Друга світова війна, коли люди побачили, до чого може дійти жорстокість, вони зрозуміли, що потрібно чітко окреслити права людини, ― пояснила Оксана Покальчук.

Вона поставила у приклад Елеонору Рузвельт ― жінку, яка спонукала світ створити міжнародні документи щодо прав людини. Декларацію прав людини підписали навіть ісламські країни. Це єдиний документ в історії людства, з яким погодився увесь світ.

Однак лекторка додає, що це ще не досягнений ідеал:

― Держави визнають право на життя ― і не відміняють смертну кару. Вони визнають право на свободу від тортур ― і продовжують катувати.

У організації, яку вона очолює, є курс базових знань про права людини (http://amnesty.org.ua/nws/bezkoshtovnij-email-kurs-mizhnarodnij-kriminalnij-sud-q-a/). Нові порції інформації про них можна отримувати на свою електронну пошту. Покальчук сказала, що на це її надихнула ситуація з обізнаністю українців:

― Про що можна говорити, коли навіть не всі нардепи знають основи прав людини? Тому ми й створили курс, який дуже доступно пояснює це. Працювали над ним, мабуть, майже рік.

Покальчук ознайомила учасників тренінгу з особливостями роботи Офісу Уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини. Паралельно з цим зачепила і тему фемінітивів (жіночих закінчень) в українській мові.

― Поширене помилкове враження, що фемінітиви нетипові для української мови. Однак ми постійно їх використовуємо ― «вчителька», «вчена», «юристка». Чому тоді виникає здивування, коли чуємо «експертка» або «президентка»? ― додала Покальчук.

Вона порадила прочитати книгу «Гендер для медій» (https://ua.boell.org/uk/2016/12/26/gender-dlya-mediy-2017) Марії Маєрчик, у якій розповідається про всі актуальні аспекти журналістики, чутливої до гендеру і прав людини.

Остання частина семінару директорки Amnesty International Ukraine розповідала про сприйняття суспільством ЛГБТ-спільноти та загалом про права людини і громадянина у цьому контексті.

Наприкінці насиченого заняття Оксана Покальчук наголосила, що сьогоднішній дискурс України щодо цих питань дуже змінився, і в його центрі тепер все більше знаходиться повага до людської гідності.

Довідка: Тренінг «Права та свободи людини і громадянина» проходить у рамках спільного із Freedom House Україна проекту, спрямованого на розвиток регіональної журналістики. Друга частина тренінгу продовжується 22 лютого. Спікером виступить правозахисниця, журналістка і громадська діячка Ірина Славінська.

джерело: Прес-служба Інституту аналітики та адвокації