2017 02 27 15:59:03

Диканські рятувальники провели навчання з ліквідації умовної надзвичайної ситуації

27 лютого на території одного із підприємств в Диканському районі відбулися тактико-спеціальні навчання з ліквідації умовної надзвичайної ситуації. У тренуваннях взяли участь фахівці з 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини, працівники добровільної пожежної дружини та представники даного підприємства. Про це повідомили в ДСНС Полтавської області.

Під час навчань було відпрацьовано взаємодію підрозділу ДСНС з працівниками добровільної пожежної дружини підприємства, проведено вивчення об’єкту в оперативно-тактичному відношенні, перевірено пожежні гідранти тощо.

Такі заходи проводяться з метою тренування особового складу щодо проведення розвідки, оцінки обстановки, перевірки роботи пожежних гідрантів та інших вододжерел, які знаходяться поблизу будівель, прийнятті рішення та ведення аварійно-рятувальних робіт, визначення необхідної кількості сил та засобів, організації робіт по проведенню бойових дій підрозділів, чітким та злагодженим діям особового складу при проведенні бойового розгортання, евакуації людей, гасінні пожежі та дотримання правил безпеки праці.