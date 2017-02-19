2017 02 19 09:44:13
Двоє військових батальйону “Полтава” загинули у пожежі
Вчора, 18 лютого, двоє військовослужбовців загинули, ще один зазнав травмування внаслідок пожежі, що сталася на базі 16-го окремого мотопіхотного батальйону “Полтава” на Сумщині.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.
На даний час пожежу локалізовано, постраждалого військовослужбовця доставлено у медичний заклад, де йому надано кваліфіковану допомогу.
З метою з’ясування причин та обставин, що призвели до трагедії, зараз на місці події працює комісія від Державної служби з надзвичайних ситуацій та оперативного командування “Північ” Сухопутних військ Збройних Сил України.
За даним фактом призначено службове розслідування.
16-й окремий мотопіхотний батальйон ЗСУ створений з жителів Полтави та області. На початку лютого 2016 року його підрозділи збільшили зону впливу в Авдіївській промзоні.
У лютому цього року вони підтримали блокаду ОРДЛО.
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