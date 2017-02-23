2017 02 23 15:10:24

Двох туристів з Полтави, які заблукали в горах, знайшли

ГУ ДСНС в Івано-Франківської області. Двох туристів і з Полтави, які напередодні заблукали в районі схилу гори Вухатий камінь поблизу с.Дземброня, що у Івано-Франківській області, відшукали. Про це повідомили в

“Наразі рятувальники вже звели їх з гори. Зараз доправляють до місцевої бази відпочинку. Стан здоров’я обох задовільний”, — зазначили в управлінні.

Загалом, їх пошуки тривали більше 12 годин. Процес пошуків ускладнювався погодними умовами. До рятувальної операції залучили 28 рятувальників та п’ять одиниць техніки.

Нагадаємо, від минулого вечора в Карпатах тривли пошуки двох Полтавських туристів.