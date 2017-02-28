Дорожники Полтавщини, з настанням сприятливої погоди, продовжують ямковий ремонт шляхів
Прихід теплої погоди кардинально змінює характер дорожніх робіт. Від зимового утримання фахівці переходять до проведення пропуску талих вод через штучні споруди і водовідведення з проїзної частини та земляного полотна. Паралельно працівники ДП «Полтавський облавтодор» виконують і аварійний ремонт доріг.
Тепло дає змогу перейти від використання холодних асфальтобетонних сумішей до застосування гарячих. Перевага останніх полягає в їх меншій вартості, можливості виконання більших обсягів робіт за аналогічні проміжки часу та, за умови дотримання технології, довговічності проведеного ремонту.
Станом на 27 лютого на території Полтавської області ліквідовано понад 7 тис. м2 ямковості. Для цього використали 350 т холодної та 190 т гарячої асфальтобетонної суміші. Розпочали роботи ще на початку року. Відлига з 23 по 25 січня сприяла проведенню ремонтів. Всього у 2017 році використали майже 400 тонн гарячої суміші.
Враховуючи позитивний прогноз синоптиків, темпи ліквідації ямковості будуть зростати. Для цього в ДП «Полтавський облавтодор» створений відповідний запас бітуму, постійно підвозяться необхідні кам’яні матеріали. Впродовж зимового періоду також проведений ремонт дорожніх фрез та котків, які активно використовуються при виконанні робіт з усунення ямковості.
Нині в області 5 асфальтобетонних заводів можуть виготовляти матеріали для ремонту доріг. У разі необхідності можна запустити 7 таких підприємств, аби забезпечити сумішшю ремонтні бригади у різних районах Полтавщини.
Насамперед, ремонт виконують на дорогах державного значення, де рух транспорту, в порівнянні з іншими автошляхами, значно інтенсивніший.
Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області
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