Доба в АТО: зафіксовано 92 обстріли, постраждали 24 українських військових
Російсько-окупаційні війська вперто продовжують демонструвати всьому світові ігнорування будь-яких досягнутих домовленостей щодо припинення вогню.
Так, на Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерії вони обстрілювали Павлопіль та Гнутове. Зі 120 міліметрових мінометів – Красногорівку, Гнутове та Широкине. З 82 мм мінометів – Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому, та Широкиному. По Широкиному та Павлополю вогонь вели з БМП противника.
На Донецькому напрямку зі 122 мм артилерії окупанти обстрілювали Верхньоторецьке. З мінометів різних калібрів неодноразово – Троїцьке, Піски, Луганське, Дачу, Зайцеве, Кам’янку, Новоселівку, Верхньоторецьке, Авдіївку.
Також, протягом усього дня з гранатометів противник стріляв по Авдіївці, Дачах, Майорську, Зайцевому, Пісках, Луганському.
З танків – по Пісках та Кам’янці, по Луганському – із БМП.
На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, та стрілецької зброї ворог гатив по Новоолександрівці, Троїцькому та Новозванівці. Також, по Новозванівці окупанти вели вогонь з БМП.
Загалом зафіксовано 92 обстріли.
Дванадцять наших військових поранено, четверо травмовано, сказано у зведенні прес-центру штабу АТО за минулу добу, 24 лютого.
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