2017 02 25 07:18:00

Доба в АТО: зафіксовано 92 обстріли, постраждали 24 українських військових

Російсько-окупаційні війська вперто продовжують демонструвати всьому світові ігнорування будь-яких досягнутих домовленостей щодо припинення вогню.

Так, на Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерії вони обстрілювали Павлопіль та Гнутове. Зі 120 міліметрових мінометів – Красногорівку, Гнутове та Широкине. З 82 мм мінометів – Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Новотроїцькому, Павлополю, Водяному, Гнутовому, та Широкиному. По Широкиному та Павлополю вогонь вели з БМП противника.

На Донецькому напрямку зі 122 мм артилерії окупанти обстрілювали Верхньоторецьке. З мінометів різних калібрів неодноразово – Троїцьке, Піски, Луганське, Дачу, Зайцеве, Кам’янку, Новоселівку, Верхньоторецьке, Авдіївку.

Також, протягом усього дня з гранатометів противник стріляв по Авдіївці, Дачах, Майорську, Зайцевому, Пісках, Луганському.

З танків – по Пісках та Кам’янці, по Луганському – із БМП.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, та стрілецької зброї ворог гатив по Новоолександрівці, Троїцькому та Новозванівці. Також, по Новозванівці окупанти вели вогонь з БМП.

Загалом зафіксовано 92 обстріли.

Дванадцять наших військових поранено, четверо травмовано, сказано у зведенні прес-центру штабу АТО за минулу добу, 24 лютого.

За минулий тиждень у Пісках трохи затихли бої: