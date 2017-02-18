Доба в АТО: 73 обстріли, 4-х українських військових поранено

На Донецькому напрямку – зі 120 міліметрових мінометів, танку, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти багаторазово обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки.

Також з мінометів та гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли Новоселівку Другу, Опитне, Верхньоторецьке, Кам’янку, Зайцеве, Новолуганське та Піски. По Невельському вогонь вів снайпер. Крім того окупанти обстрілювали населений пункт Авдіївка. Двох мирних мешканців поранено.



На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстріляли Павлопіль. З мінометів різних калібрів – Красногорівку, Новогригорівку, Старогнатівку та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Павлопіль, Талаківку та Широкине.

По Гнутовому вогонь вів снайпер. Крім того бойовики обстріляли населений пункт Трудівське зі 122 міліметрової артилерії.



На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Кримське, а з гранатометів – Новоолександрівку, Новозванівку та Катеринівку.



Загалом зафіксовано 73 обстріли. Чотирьох наших військових поранено.