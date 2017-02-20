2017 02 20 08:08:14

Доба в АТО: 62 обстріли, один український військовий загинув

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному, а по Авдіївці – снайпер.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали Валуйське.

Загалом зафіксовано 62 обстріли. Одного нашого військового поранено, один – загинув.

В прес-центрі штабу АТО просять громадян, котрі проживають у зоні проведення АТО: у випадках, коли після обстрілів виявили уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів, у жодному разі не піднімати їх, доки ділянку не оглянуть представники поліції. Без відповідного їх вивчення, фото- та відеофіксації нашій державі важко буде представити їх як докази у міжнародному суді.