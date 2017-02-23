2017 02 23 07:20:15

Доба в АТО: 54 обстріли, по Водяному бойовики гатили з “Градів”, одного нашого військового поранено

На Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок Град “Партизан”, 122 міліметрової артилерії та мінометів різних калібрів обстрілювали Водяне. Також з мінометів обстріляли Лебединське та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по Гнутовому, Водяному, Широкиному та Павлополю. По це повідомляють в прес-центрі штабу АТО.



На Донецькому напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстріляли Луганське, Троїцьке та Зайцеве, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське. По Луганському вели вогонь БМП противника.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів, а також гранатометів загарбники обстріляли Новозванівку.

Загалом зафіксовано 54 обстріли. Одного нашого військового поранено.