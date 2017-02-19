2017 02 19 09:00:06

Доба в АТО: 105 обстрілів, 9 українських військових травмовано

На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії окупанти обстрілювали Невельське. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Новолуганському, Авдіївці, Піскам, Кам’янці, Невельському, Троїцькому, Луганському, Новоселівці, Опитному та Зайцевому. Новолуганське обстрілював снайпер, а по Троїцькому вели вогонь з БМП.

В районі Авдіївки близько 5.00 відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів противник вів вогонь по Новоолександрівці та Кримському, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Кримське.

На Маріупольському напрямку з артилерії 122-мм бойовики обстрілювали Водяне й Новогригорівку. З мінометів різних калібрів Мар’янку, Старогнатівку, Водяне, Павлопіль, Красногорівку, Новотроїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Талаківку. По Широкиному вогонь відкривали з БМП противника. З 20.34 по 20.00 години загарбники випустили по нашим позиціям поблизу Водяного тридцять снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.

Загалом зафіксовано 105 обстрілів. Шестеро наших військових поранено, трьох травмовано.

Учора російсько-окупаційні війська у черговий раз порушили Мінські домовленості. Близько 21.00 години позиції українських військ поблизу населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку, були обстріляні із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”.

Під час обстрілу по українським позиціям окупанти випустили щонайменше три десятка реактивних снарядів, повідомили у штабі АТО.