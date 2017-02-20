Для Чутівської районної лікарні придбають новий рентген-апарат
Це не кадри з фантастичного фільму минулого століття, і не музейний експонат. Це рентген-апарат Чутівської районної лікарні. І таке у більшості своїй більшість обладнання закладу. До цього часу велику увагу у лікарні приділяли ремонтам приміщень. Тепер беруться до обладнання “Лікарню відкрили у 80-роках минулого століття. Тієї ж давнини у нас і апаратура”, – говорить головний лікар Чутівської районної лікарні Юрій Криворучко.
– На сьогоднішній день у нас відремонтовано капітально інфекційне відділення, хірургічне відділення, дитяче відділення. Потребують ремонту терапевтичне відділення реанімаційний блок. І рентген-апарат нам надзвичайно потрібний. Новий цифровий апарат коштує 3 мільйони гривень і вище. Зрозуміло, що своїми зусиллями районна і селищна рада не зможуть потягнути таке оновлення, – говорить Юрій Криворучко
Тим часом пацієнти лікарні нарікають не лише на застарілу техніку. Більше у претензію ставлять організацію роботи районної лікарні.
“Розділили реєстратуру. І немає ні вивіски ніякої, ні оголошення, що пацієнтів району лікарі приймають в іншому кабінеті. Через це довго стоїш у кількох чергах. Я, соціальний працівник, привезла ось підопічну, довго уже чекаємо і можемо не встигнути на автобус додому, – нарікає мешканка Чутівського району Оксана Бебех.
Проблеми закладів охорони здоров’я потрібно вирішувати у комплексі. Тим більше, що є успішні досвіди подолання проблем саме на Полтавщині. Таку думку висловив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький під час відвідування Чутівської районної лікарні. “Значну увагу треба приділити технічному оновленню. Але і кадрові питання, організацію роботи не можна випускати з уваги,” – вважає голова обласної ради.
– На черги й інші незручності хорошу відповідь знайшли у Гадяцкому районі. Там працює електронна система реєстрації пацієнтів, е-документообіг. Телефоном чи через Інтернет люди можуть записатись на прийом до лікаря. Їхні історії хвороби зберігаються у базі даних – зручно, немає загублених документів, – говорить Олександр Біленький.
Питання ж придбання рентген-апарату для Чутівської районної лікарні голова обласної ради обговорив з депутатами від району Віктором Мартиненком, Мариною Рябокінь і Олексієм Порохнею.
– Сьогодні ми домовились з депутатами обласної ради спрямувати кошти обласного бюджету, звичайно у рамках програми співфінасування, для придбання гостро необхідного обладнання для лікарні. Далі крок – енергоефективність приміщення лікарні і раціональне використання площ. Тут поки що, багато роботи, – сказав голова обласної ради.
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