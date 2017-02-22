2017 02 22 18:11:54

Державні аудитори Полтавщини за активний спосіб життя

Минулими вихідними працівники Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області разом із членами своїх родин, на підтримку ініціативи колег з Північно-східного офісу Держаудитслужби, організували активний відпочинок під гаслом „У здоровому тілі – здоровий дух!”. З цією метою вони завітали до гірськолижного комплексу „Сорочин Яр”, що на Полтавщині. Саме тут вони визначали, хто ж з них найшвидший гірськолижник.

Різновіковий колектив Управління на засніжених схилах нагадував одну величезну родину. У яскравих спортивних костюмах, „озброєні” лижами, колеги вправно демонстрували один одному свої вміння міцно триматися на лижах, хоча довелося і добряче попадати. При тому, що зустріч мала товариський характер, без спортивного азарту не обійшлося. Але „конкуренція – хто вправніший” не завадила їм дружньо покататися по засніженим схилам під скупими лютневими сонячними променями.

Прокладені на схилах Яру снігові траси задовольнили і любителів покататися на тюбінгах. Сміливці, які зважилися проїхати з вітерцем, злітали вниз під кутом 150 градусів і переживали такі ж почуття, що і пілоти реактивних літаків, а вже на фініші, із щирими посмішками, їх чекали колеги-уболівальники.

Сповнені нових яскравих вражень від спілкування з природою, державні фінансові аудитори дружньо спілкувались просто неба за чашкою ароматного гарячого чаю та запашної кави.

Підтримала колег і керівник Управління, Ірина Салогуб. „Спілкування у дружній атмосфері з колегами позитивно позначається на роботі. Крім того, такі зустрічі є добрим засобом популяризації здорового способу життя”, – упевнена головний аудитор області. Ірина Іванівна порадила всім долучатись до активного відпочинку, бо це запорука здоров’я та бадьорості, а у здоровому тілі – здоровий дух!

Відпочинок подарував всім учасникам заходу чудовий настрій та бажання започаткувати добрі традиції: щорічні лижні змагання та Свято вихідного дня.

Прес-служба Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області