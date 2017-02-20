2017 02 20 17:10:03

До Дня Героїв Небесної Сотні у Гадячі відкрили пам’ятний знак (ВІДЕО)

У День Героїв Небесної Сотні в місті Гадяч сьогодні відкрили пам’ятний знак Героям Небесної Сотні. Про це повідомили на сайті районної газети “Гадяцький вісник”



Білий голуб з розкритими до неба крилами складає основу композиції, яка загалом сірого кольору та складається з низки геометричних фігур. На чорній табличці написано: “Слава Героям Небесної Сотні”.