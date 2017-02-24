ДАБІ зареєструвала декларації щодо об’єктів соціальної інфраструктури на Полтавщині
Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області зареєстровано декларації про готовність до експлуатації соціально значущих об’єктів.
Серед них «Реконструкція системи опалення та вентиляції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області»; «Капітальний ремонт приміщень стаціонару обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренка, 1-А в м. Полтава»; «Капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу «Орхідея» (утеплення зовнішніх стін теплоізоляційними матеріалами, ремонт покрівлі та комплексна заміна вікон і облаштування відкосів) по вул. Мічуріна, 87 в м. Кременчуці».
Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області протягом січня 2017 року зареєстровано 576 документів дозвільного характеру. В тому числі 91 повідомлення про початок виконання будівельних робіт, 117 декларацій про початок виконання будівельних робіт, 368 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації,
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