2017 02 24 13:39:41

ДАБІ зареєструвала декларації щодо об’єктів соціальної інфраструктури на Полтавщині

Департаментом Державної архітектурно-буд івельної інспекції у Полтавській області зареєстровано декларації про готовність до експлуатації соціально значущих об’єктів.

Серед них «Реконструкція системи опалення та вентиляції загальноосвітньо ї школи І-ІІІ ступенів в с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області»; «Капітальний ремонт приміщень стаціонару обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренка, 1-А в м. Полтава»; «Капітальний ремонт дитячо-юнацького клубу «Орхідея» (утеплення зовнішніх стін теплоізоляційним и матеріалами, ремонт покрівлі та комплексна заміна вікон і облаштування відкосів) по вул. Мічуріна, 87 в м. Кременчуці».

Департаментом Державної архітектурно-буд івельної інспекції у Полтавській області протягом січня 2017 року зареєстровано 576 документів дозвільного характеру. В тому числі 91 повідомлення про початок виконання будівельних робіт, 117 декларацій про початок виконання будівельних робіт, 368 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації,

Прес-служба ДАБІ України