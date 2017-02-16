Чорнухи долучилися до Всеукраїнської акції «Велика українська хода»
У Чорнухах відбулася Всеукраїнська акція «Велика українська хода», організована волонтеркою, військовим журналістом і громадським діячем Катериною Валевською, яка стартувала ще 14 вересня 2014 року з Майдану Незалежності.
Про це повідомили в Чорнухинській РДА.
В центрі селища поєднали 205 прапорів, розписаних людьми з різних куточків України. Акція присвячена героям Майдану та АТО.
До полотнищ Всеукраїнської акції долучили і синьо-жовтий прапор з написом «Чорнухи». Всі бажаючі, особливо активною була учнівська молодь, залишили на ньому свої патріотичні написи та побажання.
Ініціатор заходу Катерина Валевська вірить, що в такий спосіб, силою думки та молитви, українцям вдасться зупинити війну.
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