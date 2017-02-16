2017 02 16 19:43:25

Чорнухи долучилися до Всеукраїнської акції «Велика українська хода»

У Чорнухах відбулася Всеукраїнська акція «Велика українська хода», організована волонтеркою, військовим журналістом і громадським діячем Катериною Валевською, яка стартувала ще 14 вересня 2014 року з Майдану Незалежності.

Про це повідомили в Чорнухинській РДА.

В центрі селища поєднали 205 прапорів, розписаних людьми з різних куточків України. Акція присвячена героям Майдану та АТО.

До полотнищ Всеукраїнської акції долучили і синьо-жовтий прапор з написом «Чорнухи». Всі бажаючі, особливо активною була учнівська молодь, залишили на ньому свої патріотичні написи та побажання.

Ініціатор заходу Катерина Валевська вірить, що в такий спосіб, силою думки та молитви, українцям вдасться зупинити війну.