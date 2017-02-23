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Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 02 23 11:48:57

Через акцію протесту перекрито рух на автодорозі Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин

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У зв’язку з проведенням акції протесту жителями м.Лохвиця (мисливцями, рибалками) на автодорозі Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин тимчасово перекритий рух. 

“Протестувальники шляхом руху по пішоходному переходу перекриили проїзну частину дороги. На місці події знаходяться співробітники поліції. Рух здійснюється в об’їзд по автодорозі Т-17-13 – об’їзна дорога м.Лохвиця”, – повідомили в  прес-службі Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

Про відкриття руху на автодорозі Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин буде повідомлено додатково.

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