Боротьбу з АЧС треба виносити в національні пріоритети, – Держпродспоживслужба
Боротьбу з захворюванням АЧС необхідно виносити в національні пріоритети, оскільки ця хвороба несе економічні збитки не лише аграрній галузі, а й всій країні. Про це заявив Володимир Лапа, Голови Держпродспоживслужби під час брифінгу, який відбувся 10 лютого. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
«АЧС несе економічні ризики для всієї країни, тому це питання треба виносити в національні пріоритети. Без законодавчих змін, без розуміння та активної взаємодії з боку усіх органів влади змінити ситуацію буде важко. Вакцини проти АЧС ще не розроблено в жодній країні», – зазначив Володимир Лапа.
Голова Держпродспоживслужби додав, що вже напрацьовані усі відповідні нормативні акти, які передбачають посилення контролю та збільшення штрафів за порушення законодавства в сфері біобезпеки.
Також нагальним питанням залишається створення спільних мобільних груп із Національною поліцією, удосконалення Інструкції по боротьбі і ліквідації АЧС. Зазначені проекти знаходяться на погодженняі центральних органів виконавчої влади.
На завершення Володимир Лапа зазначив, що наразі проводиться посилена роз’яснювальна робота щодо основних заходів, спрямованих на ліквідацію АЧС в осередках захворювання.
«Ми знаходимось у постійному контакті із територіальними органами Держпродспоживслужби і за необхідності делегуємо представників центрального апарату для допомоги на місця» – повідомив керівник.
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