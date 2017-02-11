2017 02 11 14:50:12

Боротьбу з АЧС треба виносити в національні пріоритети, – Держпродспоживслужба

Боротьбу з захворюванням АЧС необхідно виносити в національні пріоритети, оскільки ця хвороба несе економічні збитки не лише аграрній галузі, а й всій країні. Про це заявив Володимир Лапа, Голови Держпродспоживслужби під час брифінгу, який відбувся 10 лютого. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

«АЧС несе економічні ризики для всієї країни, тому це питання треба виносити в національні пріоритети. Без законодавчих змін, без розуміння та активної взаємодії з боку усіх органів влади змінити ситуацію буде важко. Вакцини проти АЧС ще не розроблено в жодній країні», – зазначив Володимир Лапа.

Голова Держпродспоживслужби додав, що вже напрацьовані усі відповідні нормативні акти, які передбачають посилення контролю та збільшення штрафів за порушення законодавства в сфері біобезпеки.

Також нагальним питанням залишається створення спільних мобільних груп із Національною поліцією, удосконалення Інструкції по боротьбі і ліквідації АЧС. Зазначені проекти знаходяться на погодженняі центральних органів виконавчої влади.

На завершення Володимир Лапа зазначив, що наразі проводиться посилена роз’яснювальна робота щодо основних заходів, спрямованих на ліквідацію АЧС в осередках захворювання.

«Ми знаходимось у постійному контакті із територіальними органами Держпродспоживслужби і за необхідності делегуємо представників центрального апарату для допомоги на місця» – повідомив керівник.