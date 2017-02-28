“Без Обмежень” презентував новий альбом і розпочав концертний тур

Музиканти “Без Обмежень” презентували довгоочікуваний альбом “5хвилин” і на його підтримку розпочали свій наймасштабніший тур Україною.

Як розповів Сергій Танчинець, фронтмен “Без Обмежень”: “5хвилин” – це наша “дитина”, яку ми бережно зрощували, вкладали в неї все найкраще, що накопили за довгі роки існування. Альбом має різні за характером та звучанням пісні. Ми почали співпрацю з відомим та надзвичайно талановитим саунд-продюсером Артуром Данієляном, який вніс своє особливе звучання в нашу музику. Гадаю, всім нашим прихильникам буде дуже цікавим цей матеріал.

Послухати альбом “5хвилин” можна тут.

Всеукраїнський тур гурту “Без Обмежень” розпочався з аншлагів. Вже на перший концерт у Рівному організатори розпродали всі квитки. І навіть змушені були поставити додаткові стільці, аби вмістити всіх охочих. На цьому концерті кілька пісень виконали друзі музикантів – Павло Пігура та Віталій Сичак (проект The Oscar Wild). Повними залами також зустріли “Без Обмежень” Харків і Дніпро. Попереду ще багато концертів – гурт відвідає всі головні регіони України.

Сергій Танчинець розказав, на що можна очікувати під час концерту: “Будемо щасливі представити наш новий альбом “5хвилин”. Сподіваємось, він усім сподобається. Крім того, обіцяю, що будуть не тільки нові пісні, але й ті, які ви давно любите”.

Джерело: 24 Канал