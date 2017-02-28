2017 02 28 11:44:15

“Бесіди при свічках”: священнослужитель і журналіст поговорять з полтавцями про церкву та війну

5 березня о 17 годині, полтавців запрошують до Свято-Успенського кафедрального собору на тематичну лекцію “Церква про війну”. Захід відбудеться у рамках культурно-просвітницького проекту «Бесіди при свічках».

Шукати відповідь разом з полтавцями буде голова Синодального Управління у справах військового духовенства митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан та журналіст Першого національного каналу Сніжана Потапчук.

Подібні культурно-просвітницькі заходи проходять у соборі щонеділі і триватимуть до 9 квітня.

Даний проект спрямований на розвиток духовності Полтавщини, тому запрошують усіх охочих, вхід вільний.