MENU
Анонс, Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 02 13 14:52:38

Бесіди при свічках: полтавцям розкажуть про таємниці створення української ікони

afisha-a4besidy

19 лютого о 17:00 у Свято-Успенському кафедральному соборі відбудеться культурно-просвітницький проект, спрямований на розвиток духовності Полтавщини. Запрошують усіх охочих, вхід вільний.

Мітки:

Loading...

50 queries in 0,514 seconds.