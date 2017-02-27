Автоматичне відшкодування ПДВ має запрацювати в Україні з 1 квітня цього року
Автоматичне відшкодування податків на додану вартість має запрацювати в Україні з 1 квітня цього року.
Про це в інтерв’ю Liga.net сказав міністр фінансів Олександр Данилюк.
“Наш закон передбачає термін реалізації нового порядку відшкодування до кінця першого кварталу. Ми працюємо над цим. Ключове питання – IT-рішення для нашої взаємодії з казначейством і ДФС. Виглядати все буде так: формується реєстр відшкодувань ПДВ, він буде в публічному доступі у нас на сайті, і відшкодування відбуватиметься щодня, а не раз на місяць, як зараз. Якщо бізнес провів платіж і він пройшов перевірку ДФС, то ПДВ автоматично відшкодовується казначейством”, – сказав Данилюк.
Міністр наголосив, що ДФС має проводити перевірку в разі наявності підозри, але якщо підстав для затримки виплати ПДВ немає, його потрібно повертати автоматично.
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