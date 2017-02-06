2017 02 06 16:44:13

“АвтоКрАЗ” – донор бюджетів різних рівнів

Найбільше в Кременчуці і Полтавському регіоні промислове бюджетоформуюче підприємство ПАТ «АвтоКрАЗ» – єдиний український виробник вантажних автомобілів із замкнутим технологічним циклом виробництва, у 2016 році поповнив бюджети різних рівнів майже на 143 млн грн. При цьому до держбюджету Кременчуцький автозавод перерахував майже 100 млн грн, із яких єдиний соціальний внесок склав більше 31 млн грн, ПДВ – понад 65 млн грн.

Як і раніше «КрАЗ» залишається одним з основних донорів бюджетного фонду Кременчука. Минулого року місцевий бюджет завдяки відрахуванням підприємства поповнився на 43 млн грн, що на 29% більше , ніж у 2015 році. Найбільші відрахування в цій сумі склали: 24 млн грн – податок із доходів фізичних осіб, майже 18 млн грн – орендна плата за землю і 2,5 млн грн – військовий збір. Значне збільшення відрахувань до місцевого бюджету пов’язано, в основному, за рахунок значного зростання орендної плати за землю і збільшенню податку із доходів фізосіб.

Підприємству, незважаючи на тривалу економічну кризу, що негативно впливає на діяльність КрАЗу, падіння машинобудівної галузі в цілому, вдалося в повному обсязі виконати свої зобов’язання по відрахуваннях перед державою. Виконав завод повністю в 2016 році і взяті на себе соцзобов’язання. Щокварталу підвищувалася заробітна плата працівників, яка в середньому по року склала 4630 грн.

Крім різних відрахувань, за кошти автозаводу в минулому році було розпочато реконструкцію важливого соціального об’єкту Кременчука, пам’ятки архітектури – Палацу культури «КрАЗ». На ці цілі завод витратив понад 1 млн грн, роботи триватимуть і в поточному році.

У поточному році ПАТ «АвтоКрАЗ» планує і далі знаходити можливість для підвищення соцпакету своїх працівників, поліпшення умов їх праці, до того ж не згортати роботи із реконструкції об’єктів соціального призначення.