2017 02 19 12:29:34

Жителі Авдіївки через обстріли з боку бойовиків залишаються без електропостачання та води

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «18 лютого, попередньо в результаті бойових дій, сталося пошкодження високовольтної ліній електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ № 2», внаслідок чого припинено електропостачання до м. Авдіївка (близько 22 тис. населення)», – йдеться в повідомленні.

Також тимчасово припинено водопостачання міста. Теплопостачання міста станом на ранок 19 лютого здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу (температура повітря в квартирах 20-25 градусів), інформують в ДСНС.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, планують забезпечити електроенергією від 12 генераторів ДСНС (40-110 кВ та 600 кВ).

Сьогодні, 19 лютого, планують розпочати обстеження лінії електропередач щодо виявлення пориву та проведення ремонтно-відновлювальних робіт, зазначається в повідомленні, яке цитує УНІАН.

Увечері 18 лютого голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив про знеструмлення Авдіївки. «Близько 20.00 в Авдіївці знову пропало електропостачання. Як у самому місті, так і на коксохімі. Координаційний центр з 20.00 перейшов на посилений режим роботи. Готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста», – зазначав Жебрівський.

Раніше цього місяця жителі Авдіївки понад тиждень жили без електропостачання та води.

Російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня по 5 лютого обстрілювали Авдіївку, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.