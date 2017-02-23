АМКУ: Управління ЖКГ Полтавської міськради ухиляється від відповідальності і має понести покарання

21 лютого Полтавське обласне тервідділення АМКУ планувало перевірити УМБК №23, КП «ЖЕО №2» та управління ЖКГ Полтавської міськради. Проте до перевірки комісію допустило лише одне комунальне підприємство ̶ «ЖЕО №2».

Ціллю перевірки була документація комунальних підприємств та управління, щоб дізнатися хто винен у нечищених вулицях Полтави. Повідомляють в прес-службі Полтавського обласного тервідділення АМКУ

— Актом ми зафіксували недопуск до перевірки на УМБК №23 та управління ЖКГ. Вони не можуть надати нам перелік документів, які вимагаємо, ̶ розповідає голова Полтавського обласного тервідділення АМКУ Володимир Оніщенко. – Ми вручили наказ про перевірку начальнику УЖКГ Сергію Сінельніку, а він зіслався на те, що поспішає до мера на нараду.

Комісії довелося чекати його близько двох годин. Але і після повернення керівник не допустив працівників АМКУ до перевірки. Цього разу він повідомив, що надати документи неможливо, оскільки частина співробітників на лікарняному, а інші – взяли відпустки.

— Зважаючи на ці події, ми віднесли вимоги до міського голови Полтави Олександра Мамая, щоб він надав нам інформацію, що за нарада в них була, які питання на ній розглядали. Управлінню ж направили вимогу надати список працівників, їхні посади, скільки з них перебувають на лікарняному і у відпустках, ̶ зазначив голова тервідділення.

Він переконаний, що управління ЖКГ та УМБК №23 ухиляються від надання документів, оскільки вони взагалі відсутні. Після отримання відповіді від міського голови про нараду та від Управління про працівників, їх додадуть до матеріалів справи. Потім пакет документів передадуть до Прокуратури Полтавської області для порушення кримінальної справи.

— Ще один неприємний факт — вивезення снігу з Полтави. Комунальники просто очікують доки він розтане. Але відповідальності за бездіяльність вони не уникнуть, — впевнений Володимир Оніщенко.

3 березня Антимонопольний комітет планує прийняти попередні висновки по підприємствам і управлінню. Остаточні з’являться 16 березня.

Тут у нас явно зловживання монопольним становищем на ринку комунальних послуг. По УМБК №23 у нас два порушення: утримання доріг та тротуарів. Штраф по кожному із них по 68 тисяч гривень. По ЖЕО №2 за неналежне прибирання «червоних ліній» — теж 68 тисяч гривень, — пояснив голова тервідділення.

Управління житлово-комуналь ного господарства сплатить штраф за ненадання інформації 34 тис грн та понесе покарання за бездіяльність і безконтрольність проведення робіт.