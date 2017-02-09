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2017 02 09 14:43:28

“Абсолютно неприйнятно, коли окупаційні війська спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів” – Петро Порошенко

Проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є твердо та абсолютно неможливим. Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

“Одна справа, коли іноземні війська присутні за згодою держави, що приймає. Можна провести паралелі з російською базою в Севастополі – ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України були присутні на базі в Севастополі. І абсолютно неприйнятно, коли окупаційні війська спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів”, – наголосив Президент.

“Водночас, поведінка народного депутата біля посольства Німеччини в Україні є абсолютно неприйнятною. Це є його приватна позиція. Вона була засуджена фракцією і не відображає позицію політичної сили”, – зазначив Порошенко.

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