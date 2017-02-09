“Абсолютно неприйнятно, коли окупаційні війська спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів” – Петро Порошенко

“Одна справа, коли іноземні війська присутні за згодою держави, що приймає. Можна провести паралелі з російською базою в Севастополі – ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України були присутні на базі в Севастополі. І абсолютно неприйнятно, коли окупаційні війська спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів”, – наголосив Президент.
“Водночас, поведінка народного депутата біля посольства Німеччини в Україні є абсолютно неприйнятною. Це є його приватна позиція. Вона була засуджена фракцією і не відображає позицію політичної сили”, – зазначив Порошенко.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+