91–річна кобеляччанка  стала найстарішою нареченою

Найстарішою нареченою, яка зареєструвала шлюб минулого року в Кобеляках стала жінка 1926‑го народження. Її наречений 1931 року народження. Вони ж йстали найстарішою парою.
Про це повідомила,начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Ірина Бутко, пише exo.in.ua.
За словами Ірини Бутко, у січні одружились 12 подружніх пар, а розірвали шлюб — 4. Відповідно до змін щодо реєстрації актів цивільного стану, які вступили в дію з 1 жовтня 2016 року, видається два свідоцтва про шлюб. Штамп про одруження у паспорт не ставиться. Також у нього не вписують і дітей. Подружжю не обов’язково змінювати прізвище. Згідно статистики, за минулий рік 10 відсотків одружених залишились на своїх прізвищах.
— Найчастіше молоді люди одружуються у віці 25–35 років, — продовжує Ірина Бутко. — Хоча нерідко і в 20..
Статистика смертності в районі залишається невтішною. У 2016‑му померли 930 чоловік. А за січень цього року — 92.
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