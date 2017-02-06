2017 02 26 13:57:58

6 березня депутати Полтавської облради зберуться на сесію

Згідно з розпорядженням голови Полтавської облради Олександра Біленького, 6 березня відбудеться чергова, 14-та сесія обласної ради сьомого скликання.

На порядку денному – майже півсотні питань, третина знову пов’язана із дозволами використанням надр для нафтогазовидобувних підприємств.

З порядком денним можна ознайомитися на сайті.