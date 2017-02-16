300 спортсменів з різних куточків України битимуться за звання чемпіонів у Полтаві
У Полтаві відбудеться відкритий чемпіонат області з кіокушин карате (WKB)
18 лютого у Полтаві відбудеться Відкритий чемпіонат Полтавської області з Кіокушин карате (WKB). Змагання відкриті для всіх версій Кіокушин карате. У змаганнях візьмуть участь близько 300 спортсменів. Очікуються каратисти з Полтави, Кременчука, Миргорода, а також Києва, Херсона, Кривого Рогу, Запоріжжя, Жовтих Вод та ін.
Турнір відбудеться у спорткомплексі ГУ НП у Полтавській області (Полтава, вул. Пушкіна, 83/2). Початок змагань о 10:00. Вхід для вболівальників вільний, пише «Полтавщина Спорт»
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