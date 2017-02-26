2017 02 26 07:42:35

Головне цього дня – не піддаватись своїм страхам і зберігати спокій

26 лютого – кільцеподібне сонячне затемнення. Милуватися цим цікавим астрономічним явищем зможуть в Аргентині, Чилі, Анголі, а також частково в Антарктиді, у Західній та Південній Африці.

Затемнення зазвичай викликають сум’яття та збурення у людських душах. Сонце символізує інтелект, силу волі і активну дію.

А ось під час затемнення не виключена поява меланхолії та зменшення сил, як фізичних, так і духовних. Такий вплив відчуватиметься не лише безпосередньо 26 лютого, але й три доби до і після затемнення.

Не виключено, що нас спробують атакувати страхи минулого та невпевненість у собі.

Тому занадто активних змін робити у житті не варто, але й піддаватися своїм темним інстинктам теж.

Бажання позитивних змін, яке теж може наростати під час сонячного затемнення, сміливо втілюйте у життя. Але не бажання змінити світ чи звернути гори має керувати вами, а передусім – прагнення змінити себе. Тому робіть добрі вчинки, допомагайте тим, хто цього потребує, і це урівноважить ваші страхи і почуття під час сонячного затемнення.

У день сонячного затемнення і три дні до та після нього здаватиметься, що світ зійшов з ґлузду.

Ситуацію із затемненням також можна порівняти із відображенням у коридорі кривих дзеркал, якому не можна вірити. Найголовніша пастка, у яку ви можете потрапити, це ви самі, тому будьте уважні та обережні.

Серед позитиву затемнень – можливість “відчиняти” двері між світами і відкривати потенціал для здійснення бажань, тож не бійтеся цього дня мріяти і бажати.

Щоб пережити сонячне затемнення 26 лютого, спробуйте дотримуватися наступних порад:

1. Будьте обережні за кермом і уникайте подорожей на великі відстані у день затемнення. Береженого Бог береже. Ви можете бути обережним водієм, але не виключено, що у день затемнення хтось захоче стати зірвиголовою на машині.

2. Уникайте скандалів та суперечок – як на роботі, так і у сім’ї чи з близькими людьми. З’ясування стосунків можуть бути фатальними, бо, швидше за все, потім вам не вдасться помиритися.

3. Уникайте великого скупчення людей. А якщо все-таки доведеться виходити надвір, то після такої прогулянки прийміть душ чи легку ванну, щоб змити із себе увесь негатив.

4. Не приймайте ніяких спонтанних рішень, наприклад, змінити місце роботи або розірвати стосунки з другою половинкою. Такі гарячі рішення можуть добряче вдарити по вашому життєвому шляху у майбутньому.

5. Намагайтеся уникати агресії – медитуйте, моліться, пийте заспокійливі чаї, “не робіть помилок – не виходьте із кімнати”, читайте і дивіться щось, що допоможе заспокоїтись то розслабитись. Більше читайте тут: https://tsn.ua/blogi/themes/esoterica/yak-perezhiti-sonyachne-zatemnennya-26-lyutogo-886868.html