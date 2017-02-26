26 лютого полтавців запрошують на завершення Благодійного забігу «Біжу заради дітей» та фіксацію рекорду України
З 28 січня 2017 року в м.Полтаві триває 30-ти денний марафон «Біжу заради дітей» організований клубом любителів бігуRunningCLUBPoltava в підтримку дитячого центру розвитку «Дитина і світ».
Мета Благодійного забігу привернути увагу до дітей з особливостями розвитку з інвалідністю та зібрати кошти необхідні для ремонту приміщення дитячого центру і закупівлі необхідного для розвитку дітей методичного обладнання.
Саме щоб привернути увагу до питання дітей, тренери RunningCLUBPoltava Кербут Дмитро та Юхимець Григорій кинули виклик можливостям людини, а саме вирішили 30 днів бігти напівмарафон, дистанцію понад 21 км. І їм це вдалося! Незважаючи на щільний робочий графік учасників, сильні лютневі морози, вони успішно завершують 30-ти денний марафон.
Саме 26 лютого 2017 року в Корпусному Парку м.Полтава о 11:00 годині відбудеться завершення Благодійного забігу «Біжу заради дітей», Кербут Дмитро та Юхимець Григорій подолають дистанцію 21 км в 30-тий раз! Загальний пробіг за 30 днів у кожного з учасників складатиме понад 630 км.
Неймовірним є те, що організатори RunningCLUBPoltava плануючи благодійний захід не уявляли, що ця подія може претендувати на рекорд. І от саме 26 лютого 2017 року
в м. Полтаві представниками ТОВ «Укрімідж», генеральним виконавцем робіт в проекті «Книга рекордів України» будуть проведені організаційні дії з фіксації та реєстрації рекорду України.
Запрошуємо любителів бігу, небайдужих полтавців 26 лютого 2017 року на 11:00 годину до Корпусного Парку для завершення, підведення підсумку Благодійного забігу «Біжу заради дітей» та фіксації рекорду України і святкового нагородження учасників Кербут Дмитра та Юхимець Григорія.
Впевнені, що благодійні заходи від RunningCLUBPoltava стануть традицією, об’єднуючи небайдужих людей в їх щирому бажанні допомогти дітям.
Всі кошти зібрані в рамках Благодійного забігу «Біжу заради дітей» передані до БО «Зернятко» та будуть направлені для потреб дітей з особливостями розвитку та інвалідністю центру розвитку «Дитина і світ».
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