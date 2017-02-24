2017 02 22 15:09:36

24 лютого у Полтаві відкриють меморіальну дошку загиблому атовцю

ГО “Асоціація ветеранів та учасників АТО Полтавщини” продовжує встановлення меморіальних дошок полеглих в АТО хлопцям.

24 лютого о 10:00 на фасаді Полтавської гімназії №33 за адресою: м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 20 дошку відкриють загиблому Олександру Максимову. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков.