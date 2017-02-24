Російсько-окупаційні війська 83 рази обстріляли позиції ЗСУ, один український військовий загинув і двоє поранено
На Донецькому напрямку танк окупантів неодноразово вів вогонь по Авдіївці. З мінометів різних калібрів вони обстрілювали Піски, Зайцеве, Троїцьке та Кам’янку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Новоселівку, Луганське, Зайцеве. Снайпер обстрілював наші позиції в районі Новгородського. Повідомляють в прес-центрі штабу АТО.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстріляли Попасну та Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. По Новозванівці вогонь вели БМП противника, а по Троїцькому – зенітні установки.
На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Тарамчук, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Павлопіль, Гнутове, Широкине, Новотроїцьке. По Широкиному вогонь вів снайпер.
Загалом зафіксовано 83 обстріли. Двох наших військових поранено, один – загинув.
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