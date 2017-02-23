MENU
Полтавщина, Спорт



2017 02 23 19:00:40

Визначили суддів  на 19-й тур Ліги Парі-Матч

kutakov

 

Комітет арбітрів ФФУ оприлюднив список арбітрів, які обслуговуватимуть матчі 19-го туру Ліги Парі-Матч. Полтавська «Ворскла» у цьому турі гратиме в Харкові проти донецького «Шахтаря». Цей матч обслуговуватиме така бригада арбітрів.

Головний арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область)

Асистенти арбітра: С. Шлончак (Черкаси), А. Скрипка (Кропивницький)

4-й арбітр: Ю. Можаровський (Львів)

Спостерігач арбітражу: В. Петров (Харків)

Матч «Шахтар» — «Ворскла» відбудеться 6 лютого. Початок о 17:00. Матч транслюватиме канал «Футбол 1». пише «Полтавщина Спорт»

Loading...

50 queries in 0,393 seconds.